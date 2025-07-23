"Откажется от поясов": Околи рассказал, что сделает Усик после победы над Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) заявил, что хочет бороться за чемпионские титулы в супертяжелом весе.

Околи думает, что украинец откажется поясов в конце года.

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"Усик откажется от поясов, но, как по мне, это произойдет не раньше конца года. Думаю, пояса разделятся, и я буду в позиции, чтобы войти в борьбу.

Я хочу быть в отличной форме, готовым, когда это произойдет.

Кабайел - временный чемпион мира, поэтому если Усик откажется, он автоматически станет полноценным чемпионом. Если, с Божьей помощью, я сохраню свое первое место в рейтинге, то стану обязательным претендентом на этот бой.

Он хороший боксер. Но я не думаю, что можно стать чемпионом мира в хэвивейте, не победив сильного соперника", - приводит слова боксера Sky Sports.

Ранее Красюк назвал двух возможных соперников Усика по прощальному бою.

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