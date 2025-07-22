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"Никто не сможет заменить": Красюк сравнил Усика с Али и Майком Тайсоном

Промоутер оценил супертяжелый дивизион.
Сегодня, 16:15       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), высказался о будущем дивизиона после ухода украинца.

Красюк уверен, чтоникто не сможет стать равноценной заменой.

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"При всем уважении к ребятам, которые сейчас выступают, при всем уважении к тем, кто сегодня демонстрирует высокий уровень, но если соединить все то, чем обладает Усик – техническое мастерство, боксерское мышление, харизму, характер – это совершенно уникальная комбинация.

Можно задать такой же вопрос: кто сможет заменить величайшего Мохаммеда Али? Никто. Кто сможет заменить Майка Тайсона? Никто. Кто сможет заменить Усика? Никто. Они все – особенные. Они стоят в одном ряду", - сказал Красюк для Boxing King Media.

Напомним, что Усик обратился к болельщикам после победы над Дюбуа.

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