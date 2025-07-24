Усику назначили обязательную защиту против Паркера

Украинец может отказаться, но тогда должен сделать один из поясов вакантным.

WBO назначила Александру Усику обязательную защиту поясов против Джозефа Паркера. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В пресс-релизе говорится, что у Усика есть 30 дней на принятие решения. Он может отказаться, но в таком случае должен сделать пояс WBO вакантным.

Если Александр пойдет на это, то гарантированно потеряет звание абсолютного чемпиона мира во второй раз.

Паркер является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO. В профессиональной карьере Джозеф провел 39 боев, где в 36 одержал победу.

Напомним, ранее сообщалось, что Леннокс Льюис высказался о вкладе Усика в бокс.

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