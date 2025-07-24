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Усику назначили обязательную защиту против Паркера

Украинец может отказаться, но тогда должен сделать один из поясов вакантным.
Сегодня, 16:47       Автор: Василий Медвидь
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

WBO назначила Александру Усику обязательную защиту поясов против Джозефа Паркера. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В пресс-релизе говорится, что у Усика есть 30 дней на принятие решения. Он может отказаться, но в таком случае должен сделать пояс WBO вакантным.

Если Александр пойдет на это, то гарантированно потеряет звание абсолютного чемпиона мира во второй раз.

Паркер является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO. В профессиональной карьере Джозеф провел 39 боев, где в 36 одержал победу.

Напомним, ранее сообщалось, что Леннокс Льюис высказался о вкладе Усика в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер

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