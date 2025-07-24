Льюис: Усик расчистил хэвивейт за 8 боев

Британец Леннокс Льюис высказался о вкладе в бокс, который оставляет после себя Александр Усик.

Льюис заявил, что Усик победил всех топов супертяжелого веса и дерётся почти идеально.

«Конечно, я болел за ещё одного британского абсолютного чемпиона, и всё, что предшествовало бою, казалось, свидетельствовало о том, что Дюбуа был готов к этому моменту. Я не уверен, был ли план в том, чтобы сразу броситься на Усика и попытаться сбить его с толку, но Александр уже видел все. Он дерётся почти научно — с прекрасной работой ног. Это всегда будет чрезвычайно сложная задача.

Как боец, он более чем доказал свою мощь. Хотя в хэвивейте он провел только 8 боев, но уже расчистил этот дивизион, победив всех топовых соперников. История будет на стороне Усика", - написал Льюис.

Напомним, ранее об Усике высказался Дерек Чисора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!