Усик рассказал, когда у него появилась цель стать олимпийским чемпионом

Украинец с самого начала планировал войти в историю.

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, когда начал мечтать о золоте Олимпийских игр.

По словам украинца, у него с самого начала карьеры была цель выиграть золото Олимпиады.

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"Я захотел стать олимпийским чемпионом сразу после того, как начал заниматься боксом. В дневнике обычно записываешь, кем хочешь стать.

Поэтому я не просто написал, кем хочу быть - я написал, что хочу стать олимпийским чемпионом, отметив даже дату и весовую категорию: 2012 год, и не в категории до 81 кг, а до 91", - приводит слова украинца Mail Sport Boxing.

На Олимпиаде в Пекине Усик проиграл во втором круге, на Играх в Лондоне - завоевал золото.

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