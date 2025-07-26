"Больше не могу утверждать": Беллью изменил прогноз на бой Джошуа - Фьюри

Бывший чемпион Тони Беллью поделился мыслями о возможном бое между бывшими чемпионами в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам эксперта, он всегда считал, что Джошуа победит, однако сейчас не уверен в этом.

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"Это тот бой, который мы хотим увидеть. Я думаю, он все же состоится. Не знаю когда, но думаю, что он будет. Просто, по моему мнению, оба уже не в лучшей форме, но бой будет зрелищным.

Всегда считал, что Джошуа остановит Фьюри, но я больше не могу уверенно это утверждать, потому что нужно ориентироваться на последние выступления.

И я до сих пор не могу понять, как Дюбуа его победил. Он просто вышел и прошел насквозь. И я думаю, если бы Джошуа встретился с Дюбуа напрямую - он сильнее в каждом аспекте.

По моему мнению, главный соперник Энтони - это он сам. Если бы он просто вышел и начал свободно работать руками, то, по моему мнению, он - второй лучший супертяжеловес в мире", - приводит слова Тони Esports Insider.

Джошуа последний бой провел в сентябре прошлого года, когда нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа. Фьюри в двух последних боях проиграл Александру Усику.

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