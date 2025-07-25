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"Он все равно это сделает": Отец Фьюри выразил уверенность в его возвращении в ринг

Джон Фьюри поделился намерениями сына на будущее.
Сегодня, 16:08       Автор: Игорь Мищук
Джон и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джон и Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном возобновлении карьеры его сыном.

По словам Фьюри-старшего, несмотря на его нежелание, чтобы он снова дрался, тот все равно собирается вернуться в ринг.

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"Хочу ли я снова видеть сына в ринге? Нет. Но он все равно это сделает. Вы же знаете, что так будет.

Посмотрите на него. Как можно держаться в стороне от всего этого? Это более сильный наркотик, чем кокаин, не так ли?

Я не хочу видеть его снова в бою. Я считаю, что он сделал все, что мог. Но посмотрите на него - вы же знаете, какой он? Кто знает, что будет в следующем году?" - сказал Джон Фьюри в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер оценил шансы на трилогию Тайсона Фьюри с Александром Усиком в 2026 году.

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