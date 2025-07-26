Леннокс Льюис назвал боксера, который может победить Усика

Бывший чемпион Леннокс Льюис назвал боксера, который может составить конкуренцию абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику (24-0, 15 КО).

По словам легенды бокса, таким является временный чемпион WBO Джозеф Паркер.

Читай также: Леннокс Льюис назвал причину, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко

"Сейчас лучшие шансы имеет Джозеф Паркер. Мне кажется, его просто "замораживают". Джозефу нужен этот бой следующим - дайте ему шанс.

Он давно ждет своей возможности. Не понимаю, почему ее до сих пор не дали. Я считаю, что именно он должен стать следующим соперником", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Напомним, что WBO санкционировала бой Усика и Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!