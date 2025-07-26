iSport.ua
Русский Українська

Леннокс Льюис назвал боксера, который может победить Усика

Легенда бокса хочет увидеть украинца в ринге с новозеландцем.
Сегодня, 11:50       Автор: Митя Шитко
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший чемпион Леннокс Льюис назвал боксера, который может составить конкуренцию абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику (24-0, 15 КО).

По словам легенды бокса, таким является временный чемпион WBO Джозеф Паркер.

Читай также: Леннокс Льюис назвал причину, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко

"Сейчас лучшие шансы имеет Джозеф Паркер. Мне кажется, его просто "замораживают". Джозефу нужен этот бой следующим - дайте ему шанс.

Он давно ждет своей возможности. Не понимаю, почему ее до сих пор не дали. Я считаю, что именно он должен стать следующим соперником", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Напомним, что WBO санкционировала бой Усика и Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Игрок Шахтер подвергся расистским оскорблениям в матче с Бешикташем - турецкий клуб отреагировал Игрок Шахтер подвергся расистским оскорблениям в матче с Бешикташем - турецкий клуб отреагировал
Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл спринт перед квалификацией Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл спринт перед квалификацией
"Никто в истории не был способен": Бриггс назвал главную уникальность Усика "Никто в истории не был способен": Бриггс назвал главную уникальность Усика
Довбик пропустит третий кряду спарринг Ромы Довбик пропустит третий кряду спарринг Ромы

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: старт Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Лига Европы13:50
Игрок Шахтер подвергся расистским оскорблениям в матче с Бешикташем - турецкий клуб отреагировал
Формула 113:44
Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл спринт перед квалификацией
Бокс13:20
"Никто в истории не был способен": Бриггс назвал главную уникальность Усика
Европа12:52
Довбик пропустит третий кряду спарринг Ромы
Бокс12:50
"Он уже поднимался и продолжал драться": Уордли рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком
Бокс11:58
"Это важнее денег": Кроуфорд назвал главную ценность боя с Альваресом
Бокс11:50
Леннокс Льюис назвал боксера, который может победить Усика
Европа11:29
Защитник Милана вернется в Бразилию
Бокс11:10
"Больше не могу утверждать": Беллью изменил прогноз на бой Джошуа - Фьюри
Лига Европы10:48
Шахтер и Бешикташ рассудит рефери, работавший на матчах украинских сборных
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK