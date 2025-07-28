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"Нужно давить": Паркер рассказал, как победить Усика

Джозеф уверен, что сможет одолеть украинца.
Сегодня, 12:25       Автор: Митя Шитко
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями о возможном бое с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

По словам новозеландца, нужно агрессивно действовать в ринге против украинца.

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"Усик – мастерский боксер и очень техничный. У него высокий боксерский интеллект. Нужно давить на него и отвечать на его удары.

Он много бьет, поэтому ты должен быть в отличной форме, иметь хорошую выносливость и способность выдерживать этот темп от первого до последнего раунда", - приводит слова Паркера Seconds Out.

Напомним, что WBO санкционировала бой Паркера и Усика.

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