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Жертва Усика и Фьюри нацелился на реванш с украинцем

Опытный боксер желает мести за соотечественников.
Сегодня, 12:51       Автор: Антон Федорцив
Александр Усик и Дерек Чисора / Getty Images
Александр Усик и Дерек Чисора / Getty Images

Британец Дерек Чисора назвал самого желанного соперника. Ветеран стремится во второй раз сойтись в ринге с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком, сообщает SecondsOut.

"Я могу справиться. Я отдам все, чтобы получить право на реванш", – заверил Чисора.

Украинский боксер встретился с опытным оппонентом в октябре 2020 года. Тогда Усик победил по единогласному решению судей. После Чисора потерпел два поражения от новозеландского боксера Джозефа Паркера и уступил британцу Тайсону Фьюри.

Однако, впоследствии Чисора вернул прежнюю форму. С лета 2023-го он одержал три победы подряд. От кулаков британского боксера пострадали американец Джеральд Вашингтон, соотечественник Джо Джойс и швед Отто Валлин.

Кстати, ранее WBO назначила Усику обязательную защиту против Паркера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора

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