Рой Джонс назвал место Усика в списке лучших боксеров в истории

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший (66-10, 47 КО) поделился мыслями относительно места абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в списке лучших боксеров всех времен.

По словам известного боксера, украинский боксер входит в пятерку лучших.

Читай также: Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название

"Усик точно в топе – где-то между седьмым и пятым местом. Потому что он достиг того, чего никому раньше не удавалось. Не говоря уже о том, что уровень супертяжелого веса сейчас не такой, как был когда-то.

Но то, как он это сделал – стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а теперь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе – это о многом говорит. Мало кто такое сделал. Поэтому сам факт, что он это сделал, уже должен ставить его в топ-5", - приводит слова Роя talkSPORT.

В ночь с 19 на 20 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!