iSport.ua
Русский Українська

Рой Джонс назвал место Усика в списке лучших боксеров в истории

Известный боксер оценил достижения украинца.
Сегодня, 14:49       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший (66-10, 47 КО) поделился мыслями относительно места абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в списке лучших боксеров всех времен.

По словам известного боксера, украинский боксер входит в пятерку лучших.

Читай также: Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название

"Усик точно в топе – где-то между седьмым и пятым местом. Потому что он достиг того, чего никому раньше не удавалось. Не говоря уже о том, что уровень супертяжелого веса сейчас не такой, как был когда-то.

Но то, как он это сделал – стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а теперь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе – это о многом говорит. Мало кто такое сделал. Поэтому сам факт, что он это сделал, уже должен ставить его в топ-5", - приводит слова Роя talkSPORT.

В ночь с 19 на 20 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока
Названа причина, почему Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити Названа причина, почему Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити
Расселл приблизился к новому контракту с Мерседес Расселл приблизился к новому контракту с Мерседес
Розье назвал условие, при котором Усик впервые проиграет в карьере Розье назвал условие, при котором Усик впервые проиграет в карьере

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока
Европа17:30
Названа причина, почему Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити
Формула 117:15
Расселл приблизился к новому контракту с Мерседес
Бокс17:02
Розье назвал условие, при котором Усик впервые проиграет в карьере
Киберспорт16:32
NaVi проиграли MOUZ в матче за выход в плей-офф IEM Cologne 2025
Европа16:20
Гвардиола рассказал, вернется ли в Барселону
Бокс15:55
Беллью назвал боксера, который даст самый тяжелый бой Усику
Европа15:30
"Это как сравнивать художника с Ван Гогом": Гвардиола высказался о Ямале и Месси
Киберспорт15:01
Passion UA добыли первую победу в плей-офф CCT
Формула 115:00
Росберг посочувствовал Расселлу из-за переговоров с Мерседес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK