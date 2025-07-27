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Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название

Катмен оценил использование украинским чемпионом "Ивана" для победы над Дюбуа.
Сегодня, 21:48       Автор: Игорь Мищук
Усик одолел Дюбуа / Getty Images
Усик одолел Дюбуа / Getty Images

Расс Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал его досрочную победу в бою с Даниэлем Дюбуа.

Член команды боксера утверждает, что нокаутирующий удар, которым украинец остановил британца, и который получил от него название "Иван" ранее показал своему клиенту он.

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"Жаль, что я не присутствовал на его пресс-конференции после боя. Позже я узнал, что Александр искал меня, потому что его спросили о нокаутирующем ударе - ударе, который я показал ему в 2018 году, когда мы были в Калифорнии и он готовился к бою с Майклом Хантером (бой с Хантером состоялся в апреле 2017 года. - прим.).

Этот удар - он назвал его "Иван", кажется, в честь Ивана Грозного - он использовал против Джошуа, а также, чтобы остановить Тони Беллью. Для левши, дерущегося с правшой, или даже правши против левши, это технический удар, позволяющий использовать различие в стойках.

Мне бы хотелось разделить с ним этот момент - я спрашивал его об "Иване" перед боем, мы кричали об этом из угла, и это был наш общий секрет. Но самое главное, что этот удар снова сработал", - рассказал Анбер для BoxingScene.

Ранее тренер Дюбуа рассказал, что его удивило в выступлении Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Расс Анбер Даниэль Дюбуа

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