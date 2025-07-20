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Усик забавно назвал победный удар против Дюбуа

Абсолютный чемпион мира ласково украинизировал хард-панч.
Сегодня, 12:15       Автор: Антон Федорцив
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинец Александр Усик во второй раз собрал полную коллекцию поясов в хевивейте. Он классным ударом нокаутировал британского боксера Даниэля Дюбуа в 5-м раунде боя-реванша.

"Есть удар, который называется "Иван". Вот этот удар левой. Сначала хук, а потом "Иван". Что это значит? Это украинское имя. Вы знаете, Иван – это большой парень, который живет в селе, работает на ферме. Большой такой, козак. "Как тебя зовут? Иван". Это тяжелый удар", – рассказал Усик.

Абсолютный чемпион мира остается непобежденным в профи-ринге. Рекорд украинского боксера – 24 поединка, 24 победы (15 – нокаутом). Усик раньше также был безоговорочным чемпионом в крузервейте.

Тем временем филиппинец Мэнни Пакьяо не сумел победить после 4-летней паузы в карьере.

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