Тренер Дюбуа рассказал, что его удивило в выступлении Усика

Дон Чарльз, тренер экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO), высказался о бое своего подопечного против абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Чарльз рассказал, что его удивила агрессия украинца.

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"Только одно: он был более агрессивным, чем обычно. Его подход был агрессивен, и это сработало.

Мы действительно готовились к любым неожиданностям. Он знал, что мы будем агрессивны, потому что Даниэль на протяжении всех пресс-конференций говорил, что это будет хаос.

Слово "хаос" было постоянным. Очевидно, когда кто-то говорит вам: "Это будет хаос. Это будет хаос", вы готовитесь. Он выступил довольно агрессивно", - цитирует тренера Ring Magazine.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде реванша.

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