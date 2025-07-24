"Часть подготовки": Тренер Дюбуа нашел странное объяснение вечеринке в день боя с Усиком

Дон Чарльз, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал информацию о вечеринке в день боя с абсолютом дивизиона Александром Усиком, которому британец уступил нокаутом в пятом раунде.

По словам наставника боксера, это собрание людей не было вечеринкой в прямом значении, а его подопечный должен был зарядиться энергией, как делал это перед предыдущим победным поединком с Энтони Джошуа.

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"Давайте отбросим это слово, это была не вечеринка, а собрание. Такой же сбор использовался как часть подготовки к бою с Джошуа, в тот день, когда он победил. Многое было сделано благодаря той энергии, с которой он вышел на поединок с Джошуа. Это собрание было перенесено из дома в раздевалку на тот бой.

Эта энергетика и породила ту энергию, которую он продемонстрировал, выйдя в ринг. Да, мы пытались это повторить, тогда мы победили, если это получилось у вас в первый раз, вы сделаете это снова. Возможно, в этот раз было больше людей, чтобы получить больше энергии. Я логичный человек, и это логично.

Бой с Эй Джеем был масштабным, но этот даже превзошел его. Я пытаюсь понять, и это может показаться безумием для людей, но это было то же, что принесло нам победу.

Я не могу сказать, что он знал всех присутствующих. Меня там не было, и я решил туда не идти. Моя обязанность - быть с тренерской командой, убедиться, что мы в раздевалке и все будет в порядке.

Я думал, что он в хорошем психологическом состоянии, да. У молодого человека, которого я видел в раздевалке, было достаточно времени для разогрева. Я не видел ничего, что указывало бы на то, что он не был в форме в тот вечер. Конечно, мы ужасно разочарованы тем, что не смогли выполнить план на бой.

Мы отработали на 25 процентов, и это связано с тем, что перед нами был легендарный боец. Я считаю, что Александр Усик является гениальным бойцом. Это сыграло большую роль в том, что произошло в бою", - приводит слова тренера talkSPORT.

Ранее тренер Дюбуа оценил его выступление в реванше с Усиком.

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