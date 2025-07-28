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Беллью назвал боксера, который даст самый тяжелый бой Усику

Тони хотел бы видеть трилогию украинца с одним из лучших супертяжеловесов на данный момент.
Сегодня, 15:55       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался про карьеру абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам британца, "Цыганский король" даст самый тяжелый бой украинцу.

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"Людям это не понравится, но, пожалуй, лучший бой ему даст Тайсон Фьюри. Людям не нравится, когда я это говорю, но именно он доставил ему больше всего проблем.

Второй серьезный соперник для Усика? Джошуа. Реванш с Энтони был равным вплоть до 10-го раунда", - приводит слова Тони Seconds Out.

Усик дважды победил Фьюри — сначала раздельным решением судей, а затем единогласным.

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