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Розье назвал условие, при котором Усик впервые проиграет в карьере

Тренер оценил шансы супертяжеловесов в бою с украинцем.
Сегодня, 17:02       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Тренер Андре Розье прокомментировал будущее абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

По словам тренера, украинский боксер проиграет, когда постарает.

"Усик — непобедимый, он победил всех. Единственный, кто на данный момент может приблизиться к нему — это Паркер. Мне нравится Джозеф, но я не думаю, что кто-то может побить Усика. На мой взгляд, пока он не постарел, его невозможно остановить.

Фьюри, Паркер, Кабайел, Итаума, Околи? Он побьет их всех. Я вообще не понимаю, кто хочет увидеть третий бой Усика с Тайсоном Фьюри. Это же смешно. Это не имеет никакого смысла. Он же четко и уверенно победил его дважды — зачем смотреть это снова? Этот бой вообще не имеет смысла", - сказал тренер для Seconds Out.

Напомним, что жертва Усика и Фьюри нацелился на реванш с украинцем.

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