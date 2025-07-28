Леннокс Льюис назвал боксера, который станет будущим в супертяжелом весе

Бывший чемпион Леннокс Льюис высказался о будущем в супертяжелом весе.

Легендарный боксер считает, что Мозес Итаума будет доминировать.

"Итаума – это будущее бокса. Сейчас в Британии появляется много боксеров супертяжелого веса и классных бойцов, и Мозес однозначно один из них", - приводит слова Леннокса talkSPORT.

16 августа Итаума проведет бой против Диллиана Уайта.

Напомним, что Беллью назвал боксера, который даст самый тяжелый бой Усику.

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