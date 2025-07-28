"Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда

Халила Али, вдова Мухаммеда Али, ответила на вопрос о сравнении своего мужа с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

По слова женщины, украинский боксер не сможет сравниться с Али.

"Никто не сравнится с Мухаммедом Али. Никто.

У Мухаммеда Али был особый подход к отработке своей стратегии, он относился к этому очень серьезно и каждый его удар был эффективным. Он всегда будет моим чемпионом", - приводит слова женщины Seconds Out.

Напомним, что Анбер дал совет Усику и рассказал, как бы прошел бой украинца с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом.

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