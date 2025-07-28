iSport.ua
Русский Українська

"Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда

Халила Али сделала уверенное заявление.
Сегодня, 19:50       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Халила Али, вдова Мухаммеда Али, ответила на вопрос о сравнении своего мужа с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

По слова женщины, украинский боксер не сможет сравниться с Али.

"Никто не сравнится с Мухаммедом Али. Никто. 

У Мухаммеда Али был особый подход к отработке своей стратегии, он относился к этому очень серьезно и каждый его удар был эффективным. Он всегда будет моим чемпионом", - приводит слова женщины Seconds Out.

Напомним, что Анбер дал совет Усику и рассказал, как бы прошел бой украинца с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"От слов не отказываюсь": Ярмоленко подтвердил, когда закончит карьеру "От слов не отказываюсь": Ярмоленко подтвердил, когда закончит карьеру
Passion UA добыли первую победу в плей-офф CCT, но упали в нижнюю сетку EPL Passion UA добыли первую победу в плей-офф CCT, но упали в нижнюю сетку EPL
Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Баварии Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Баварии
В Мерседес прошло экстренное собрание В Мерседес прошло экстренное собрание

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина23:05
"От слов не отказываюсь": Ярмоленко подтвердил, когда закончит карьеру
Киберспорт22:50
Passion UA добыли первую победу в плей-офф CCT, но упали в нижнюю сетку EPL
Европа22:07
Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Баварии
Формула 121:40
В Мерседес прошло экстренное собрание
Формула 120:54
Пиастри установил рекорд Формулы-1
Киберспорт20:27
S1mple официально покинул NaVi
Украина20:10
Шахтер решил, что делать со статуей Луческу
Бокс19:50
"Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда
Европа19:30
В Челси определились с судьбой основного защитника
Украина19:14
Календарь Шахтера: "горняки" на этой недели проведут ответный матч против Бешикташа в отборе Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK