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Анбер дал совет Усику и рассказал, как бы прошел бой украинца с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом

Член команды Александра назвал место боксера в истории.
Сегодня, 12:55       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Рас Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), высказался про украинца.

Катмен признался, что, как друг, он хотел бы, чтобы украинец завершил карьеру.

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"Джозеф Паркер, как и Дюбуа, получил свое право на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе честным путем. Но мало что сделало бы меня счастливее, чем увидеть, как Александр завершает карьеру на самой вершине.

Александр снова выглядел великолепно против Дюбуа, и эгоистическая часть меня хочет, чтобы он продолжал боксировать, оставался частью нашей команды - он стал автором некоторых из самых ярких моментов в моей карьере.

Но как его друг я хотел бы, чтобы он ушел непобежденным, имея все четыре титула, еще до того, как какая-либо из боксерских организаций попытается испортить его наследие, отобрав у него один или несколько поясов".

Анбер высказался о шансах украинца в боях против Мухаммеда Али и Леннокса Льюиса.

"Он, например, победил бы Джека Демпси или Рокки Марчиано. Сколько леворуких соперников встречали те двое? Ларри Холмс, Мохаммед Али и Леннокс Льюис представляли бы гораздо большую угрозу для Александра – но никто из них не был бы явным фаворитом в бою с ним. Все трое подарили бы фантастические поединки.

Кроме супертяжелого веса, по моему мнению, Александр также доказал, что является одним из 20 лучших боксеров в истории. Возможно, даже входит в топ-10", - приводит слова катмена Boxing Scene.

Ранее менеджер Кабайела рассказал, когда может пройти бой с Усиком.

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