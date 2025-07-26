"Это его единственная слабая сторона": менеджер Кабайела рассказал, когда может пройти бой с Усиком

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела (26-0, 18 КО), рассказал о возможном бое своего клиента против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Брауна, поединок с украинцем может пройти в 2026 году.

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"Агит должен как можно быстрее вернуться в ринг. Наши планы – провести бой в Германии или в Эр-Рияде. Мы также открыты к боям в Англии. Для Агита есть много потенциальных поединков.

Я не думаю, что бой против Усика состоится в этом году, но в следующем – вполне вероятно. Однако в мире профессионального бокса никогда нельзя ничего предсказать заранее.

Агит прекрасно работает по корпусу, а удары по корпусу – вероятно, единственная слабая сторона Усика", - приводит слова менеджера Sport.de.

Напомним, что Леннокс Льюис назвал боксера, который может победить Усика.

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