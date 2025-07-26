"Он уже поднимался и продолжал драться": Уордли рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

Временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) оценил выступление экс-чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) во втором поединке против абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Уордли, британец не сдался, однако он понимал, что его план не работает.

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"Слово "сдался" – слишком сильное. Возможно, это было скорее осознание: "Я проигрываю, он меня разгадал, он знает, как со мной работать, план А не сработал, план B и C тоже не работают".

Не поймите меня неправильно - некоторые бойцы в такой ситуации пытаются собраться и просто бьют изо всех сил, надеясь, что что-то сработает. А другие, как, например, Даниэль - молодой, с большим потенциалом и талантом - могут подумать: "Знаешь что, сегодня просто не мой день. Это не мой бой. Это не тот поединок, где я должен рисковать".

Это не то чтобы он поберег себя, ведь это не было изнурительное 12-раундовое побоище. Но он мог просто решить: "Возможно, это не тот бой. Нужно вернуться к плану, все переосмыслить и начать сначала".

Сдался? Это очень тяжелая формулировка, особенно когда речь идет о бойце, который выходит в ринг. Ведь он уже поднимался и продолжал драться", - приводит слова Уордли talkSPORT.

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