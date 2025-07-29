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Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика

Легенда бокса считает, что смог одолеть Александра в своем прайме.
Сегодня, 09:30       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс высказался по поводу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Роя, он бы победил бы украинца в своей лучшей форме.

"Да, я считаю, что в своем прайме я смог бы победить Александра Усика".

Рой Джонс - бывший чемпион мира в пяти весовых категориях.

Напомним, что Рой назвал место Усика в списке лучших боксеров в истории.

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