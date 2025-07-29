Рой Джонс рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший поделился своим мнением о досрочной победе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика в реванше с Даниэлем Дюбуа.

По словам Джонса, британца не мог продолжить этот поединок после своего второго падения.

"Бросьте. Усик остановил Дюбуа в первом бою джебом. Даниэль знает, что Усик знает, что он, пожалуй, мог подняться после джеба, но не сделал этого.

Вы думаете, что он поднимется после левого оверхенда? Мог ли он это сделать?. Возможно, но он показал, что не такой человек", - приводит слова Джонса Seconds Out.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

Напомним, что Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика.

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