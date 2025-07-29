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Промоутер назвал вероятного соперника Джошуа

Хирн рассказал, когда Энтони проведет бой.
Сегодня, 13:38       Автор: Митя Шитко
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), рассказал о возвращении своего клиента в ринг.

По словам Хирна, британец вернется на ринг предстоящей зимой.

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"Мы начали с ним, мы и закончим с ним – и конец уже близко, хотя еще не слишком. 

Он проведет бой в декабре, а если это будет Джейк Пол, то, возможно, в январе или феврале - но посмотрим", - цитирует Хирна Bloody Knockout.

Джошуа последний бой провел в сентябре прошлого года, досрочно проиграв Даниэлю Дюбуа.

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