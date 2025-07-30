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Джервонт Дэвис сообщил родным о завершении карьеры

Американец принял важное решение.
Сегодня, 10:20       Автор: Митя Шитко
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Матчмейкер Рик Глейзер рассказал, что чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) завершил карьеру.

30-летний американец поговорил с родными, которым и сообщил о своем решении.

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"Согласно нескольким очень надежным источникам, лучший боец Балтимора Джервонта Дэвис уходит на пенсию и больше не будет биться, вот что он говорит своим близким.

Танку якобы надоел бокс. Джервонта будет на пенсии, пока у него не закончатся деньги".

У Дэвиса на 16 августа запланирован бой с обладателем титула WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Напомним, что Дэвиса арестовали, так что проведение поединка в этот день маловероятно.

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