Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру

Барри Хирн поделился мнением о будущем экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По словам основателя Matchroom Boxing, британцу осталось провести несколько боев.

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"Он не будет биться вечно. Ему 35 лет, и он многого добился. Он с нами уже 12 лет. Я думаю, что он проведет еще 2 или 3 боя и завершит карьеру.

Эдди Хирн выполнил свою работу. Я знал, что Джошуа достигнет вершин", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Свой последний поединок Энтони провел в сентябре прошлого года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

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