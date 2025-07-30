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Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру

Барри Хирн оценил путь британца в боксе.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Барри Хирн поделился мнением о будущем экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По словам основателя Matchroom Boxing, британцу осталось провести несколько боев.

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"Он не будет биться вечно. Ему 35 лет, и он многого добился. Он с нами уже 12 лет. Я думаю, что он проведет еще 2 или 3 боя и завершит карьеру.

Эдди Хирн выполнил свою работу. Я знал, что Джошуа достигнет вершин", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Свой последний поединок Энтони провел в сентябре прошлого года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. 

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