Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
В списке произошло одно изменение.
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Первую позицию сохранил абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО). Украинский боксер недавно в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде.
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Чемпион WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес (22-0, 15 КО) обошел обладателя титулов WBC и IBF в легчайшем весе Дзунто Накатани (31-0, 24 КО).
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- (7). Джесси Родригес
- (6). Дзунто Накатани
- Сауль Альварес
- Кен Широ
- Шакур Стивенсон
Напомним, что Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа в реванше.
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Источник: The Ring