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Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring

В списке произошло одно изменение.
Сегодня, 13:05       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Первую позицию сохранил абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО). Украинский боксер недавно в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде.

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Чемпион WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес (22-0, 15 КО) обошел обладателя титулов WBC и IBF в легчайшем весе Дзунто Накатани (31-0, 24 КО).

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. (7). Джесси Родригес
  7. (6). Дзунто Накатани
  8. Сауль Альварес
  9. Кен Широ
  10. Шакур Стивенсон

Напомним, что Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа в реванше.

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Источник: The Ring

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