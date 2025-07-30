Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа в реванше

Боксер в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) вернулся в Украину.

Украинский боксер в своем последнем поединке победил Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Бой состоялся в ночь на 20 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Усику готовят обязательного претендента по линии IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!