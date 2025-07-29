Усику готовят обязательного претендента по линии IBF

Организация назначила промоутерские торги по элиминатору-реваншу между Санчесом и Аджагбой.

Международная боксерская федерация (IBF) назначила промоутерские торги по элиминатору в супертяжелом весе для определения обязательного претендента по своей линии для абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

В этом поединке во второй раз в ринге должны встретиться кубинец Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) и нигериец Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО). Первый бой между ними состоялся в октябре 2021 года, и тогда кубинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Как сообщает BoxingScene, стороны не смогли договориться о проведении реванша за отведенное им время, поэтому IBF запланировала промоутерские торги на 5 августа.

В случае отказа одного из боксеров от поединка он будет исключен из первой десятки рейтинга IBF и не будет иметь права участвовать в санкционированных организацией боях в течение минимум шести месяцев.

На данный момент Аджагба занимает третье место в рейтинге IBF супертяжелого веса, а Санчес - четвертое. На второй строчке расположился британец Дерек Чисора.

В бое-реванше между кубинцем и нигерийцем будет определен первый номер рейтинга организации, который сейчас является вакантным, а также обязательный претендент для Усика.

Напомним, ранее WBO по своей линии назначила Александру Усику обязательную защиту против временного чемпиона организации Джозефа Паркера.

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