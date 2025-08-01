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"Я не списываю со счетов": Беллью рассказал, станет ли Дюбуа чемпионом мира

Тони оценил перспективы британца после поражения от Усика.
Сегодня, 10:20       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский боксер Тони Беллью поделился мыслями по поводу Даниэля Дюбуа.

Тони считает, что британец может снова стать чемпионом мира после поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО).

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"Конечно, 100%. У него всегда будет сила. Когда он ведет, и у него есть успех в бою, то он никогда не будет искать выход из поединка. Я не списываю со счетов карьеру Дюбуа, потому что он молодой боец и может учиться. Простите, что это говорю, но нельзя изменить черты характера, которые у него есть. Как-то это обойти не получится.

Он не встанет завтра утром искусным ловким боксером. У тебя есть определенный набор составляющих, которые ты используешь, и с чем имеешь дело. И тебе нужно использовать их наилучшим образом. Я действительно сочувствую Даниэлю", – приводит слова Беллью TalkSPORT.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. 

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