"Я не списываю со счетов": Беллью рассказал, станет ли Дюбуа чемпионом мира

Британский боксер Тони Беллью поделился мыслями по поводу Даниэля Дюбуа.

Тони считает, что британец может снова стать чемпионом мира после поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО).

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"Конечно, 100%. У него всегда будет сила. Когда он ведет, и у него есть успех в бою, то он никогда не будет искать выход из поединка. Я не списываю со счетов карьеру Дюбуа, потому что он молодой боец и может учиться. Простите, что это говорю, но нельзя изменить черты характера, которые у него есть. Как-то это обойти не получится.

Он не встанет завтра утром искусным ловким боксером. У тебя есть определенный набор составляющих, которые ты используешь, и с чем имеешь дело. И тебе нужно использовать их наилучшим образом. Я действительно сочувствую Даниэлю", – приводит слова Беллью TalkSPORT.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

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