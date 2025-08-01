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"Ужасный бой для него": Беллью оценил возможный бой Усика против Итаумы

Тони сравнил уровень навыков украинца и британца.
Сегодня, 07:25       Автор: Митя Шитко
Александр Усик и Мозес Итаума / Matchroom Boxing
Александр Усик и Мозес Итаума / Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о возможном поединке абсолютного чемпиона хэвивейта Александра Усика против британского проспекта Мозеса Итаумы.

По словам Тони, Итауме рано выходить в ринг против такого соперника.

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"Я думаю, что это ужасный бой для Итаумы. Этот парень еще не проходил больше шести раундов. На данном этапе карьеры слишком рано бросать этого пацана к волкам. 

Я просто не понимаю, зачем это делать. Он молодой парень, пусть развивается, как и все остальные бойцы. Пусть изучает свое ремесло", - приводит слова Тони Seconds Out.

Ранее Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика.

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