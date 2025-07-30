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"Рискованный бой": тренер Паркера оценил возможный поединок против Итаумы

Джозеф является опытным боксером.
Сегодня, 08:15       Автор: Митя Шитко
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Энди Ли, тренер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, поделился мыслями о возможном поединке подопечного против проспекта Мозеса Итаумы.

По словам Ли, данный поединок является опасным для боксеров.

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"Мозес - будущее супертяжелого дивизиона. Для Мозеса это рискованный бой. Для Джо это тоже рискованный бой. Победа над Мозесом не даст Джо никаких преимуществ. Он создал себе имя и сейчас является значимым супертяжеловесом, но Итаума - проспект, а Джо уже в топе.

В этом бою есть риск для Джо, но есть риск и для Мозеса, что если он подерется с Паркером, то уже никогда не вернется прежним, если Джо сделает свое дело. Это рискованный бой для обоих парней. Это захватывающий поединок. Возможно, за вакантный титул, если это будет того стоить", - приводит слова Ли Seconds Out.

Ранее Паркер рассказал, как победить Усика.

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