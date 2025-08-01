"Самое поразительное": Хирн рассказал, как завершился бы бой Усика и Майка Тайсона

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о шансах абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против звезд хевивейта прошлого.

Хирн считает, что украинский боксер вышел бы победителем во многих поединках, включая бой с Майком Тайсоном.

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"Настоящее наследие формируется только со временем, но уже сейчас об Усике надо говорить как об одном из великих. Очень мало боксеров смогли бы соревноваться на самом высоком уровне в разные поколения против таких, как Майк Тайсон или Мухаммед Али.

Это немного гипотетически, но какой бы это был бой - Усика против Али. Два гениальных боксера. Вероятно, Усик одолел бы Майка Тайсона, правда же? Ларри Холмса.

Если говорить о великих боксерах супертяжелого веса – Джо Фрейзер, например – есть ощущение, что он мог бы победить и их. И что самое поразительное – он не такой уж и большой по габаритам", - приводит слова Хирна Fight Hub TV.

Усик в последнем поединке нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

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