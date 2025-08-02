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"Я почти завершил карьеру": бывший соперник Беринчика сделал заявление

Кейшон Дэвис назвал условие для возвращения.
Сегодня, 09:25       Автор: Митя Шитко
Кейшон Дэвис / Getty Images
Кейшон Дэвис / Getty Images

Бывший чемпион WBO в легком весе Кейшон Дэвис (13-0, 9 КО) сообщил, что он близок к завершению карьеры.

Американец рассказал, что сейчас он на пенсии.

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"Бизнесмен ушел на пенсию, его больше нет. Если вы хотите, чтобы я вернулся, обратитесь к моему промоутеру. Поговорите с высокопоставленными людьми, скажите: "Нам он нужен на ринге". Сейчас я почти завершил карьеру. Бокс сейчас идет не очень. Можно сказать, что я на пенсии".

Дэвис заявил, что не знает, когда вернется в бокс.

"Я уже купил дом. Так что все, что мне нужно сделать, это оплатить ипотеку. Мне не нужно беспокоиться о возвращении на ринг. Я не знаю, когда вернусь. Не знаю, поднимусь ли я в первый полусредний вес или останусь в легком", - приводит слова боксера

7 июня Кейшон Дэвис должен был провести бой с Эдвином Де Лос Сантосом, однако американец провалил взвешивание накануне боя – в итоге его лишили титула и отменили поединок.

Напомним, что в феврале нокаутом проиграл Дэвису и потерял пояс чемпиона мира.

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