"Один из тех, кто рождается раз в сто лет": Шевадзуцкий оценил победу Усика над Дюбуа

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) прокомментировал победу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

По словам Игоря, британец поверил в себя, однако украинец нашел возможность досрочно победить соперника.

"Это колоссально важный бой – не только с боксерской точки зрения. Дюбуа пошел в силовую атаку, поверил в себя. Но Саша все четко прочитал и использовал. Один момент – Дюбуа не повернул руку, и в этот момент прилетел удар. Все по классике. Усик показал, как выглядит высокий уровень. И это важно для всех нас. Потому что после этого боя об Украине снова говорит весь мир".

Шевадзуцкий охарактеризовал Усика как спортсмена.

"Он один из тех, кто рождается раз в сто лет. Мухаммед Али, Фьюри, Фрейзер – и Александр среди них. Как говорил Красюк: у него Божья метка на лбу. Его подготовка – это энциклопедия. По ней можно тренировать других", - приводит слова боксера Ukrainian Boxing Federation.

Напомним, что Хирн рассказал, как завершился бы бой Усика и Майка Тайсона.

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