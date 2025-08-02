Менеджер Усика объяснил, зачем украинец в 2024 году отдал Дюбуа пояс IBF

Эгис Климас высказался о противостоянии Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Менеджер украинского чемпиона заявил, что Александр специально в 2024 году отдал пояс IBF британцу, чтобы потом в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

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"То, что Александр стал в третий раз абсолютным чемпионом мира, он запланировал это еще год назад.

Усик еще раньше решил – отдать титул IBF, дать Дюбуа победить соперника, и потом взять победу в реванше. Это был план Александра, поэтому он отдал титул. Усик не только замечательный боксер, но также и невероятный психолог", – сказал Климас.

Напомним, что 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Ранее Александр также становился абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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