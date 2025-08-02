iSport.ua
Русский Українська

Усик провел встречу с Зеленским

Президент Украины побеседовал с боксером, который победил Даниэля Дюбуа.
Сегодня, 16:50       Автор: Митя Шитко
Владимир Зеленский и Александр Усик
Владимир Зеленский и Александр Усик

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Зеленский опубликовал пост, в котором показал фото со встречи.

Читай также: Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring

"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей.

Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Во время встречи с ним говорили именно об этом – о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, активно занимающихся спортом. Работаем совместно ради Украины, свободы, ради мира", - написал Зеленский.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi опозорились на решающей карте в матче против россиян и вылетели из IEM Cologne NaVi опозорились на решающей карте в матче против россиян и вылетели из IEM Cologne
Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем
Звезда Лейкерс подпишет новый контракт с франшизой Звезда Лейкерс подпишет новый контракт с франшизой
Форвард Полесья: Санта-Колома была неприятным соперником для нас Форвард Полесья: Санта-Колома была неприятным соперником для нас

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:01
NaVi опозорились на решающей карте в матче против россиян и вылетели из IEM Cologne
Другие страны19:42
Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем
НБА19:33
Звезда Лейкерс подпишет новый контракт с франшизой
Европа19:04
Форвард Полесья: Санта-Колома была неприятным соперником для нас
Бокс18:56
"Просто не было шансов": Бывший соперник Дюбуа оценил его поражение от Усика
Европа18:40
Михавко - о матче с Вересом: Мы ожидали от них агрессивной игры, но не прям такой
Формула 118:20
Гран-при Венгрии: Леклер взял поул, Пиастри и Норрис - в тройке
Игровые17:59
Украина стала финалисткой женского Евро-2025 с пляжного волейбола
Украина17:50
Календарь Динамо: "бело-синие" одолели Верес в первом туре УПЛ
Украина17:45
УПЛ: Динамо обыграло Верес, Заря будет противостоять ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK