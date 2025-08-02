Усик провел встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Зеленский опубликовал пост, в котором показал фото со встречи.

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"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей.

Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Во время встречи с ним говорили именно об этом – о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, активно занимающихся спортом. Работаем совместно ради Украины, свободы, ради мира", - написал Зеленский.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Даниэля Дюбуа.

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