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Легендарный Пакьяо выбрал двух желаемых соперников

Филиппинец может побороться за чемпионский титул.
Сегодня, 08:40       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Шон Гиббонс, советник экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO), высказался о будущем подопечного.

Гиббонс заявил, что 46-летний филиппинец хочет провести бои против Джервонты Дэвиса и Ролли Ромеро.

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"Есть два имени, которые люди хотят увидеть. Они хотели бы увидеть Джервонту Дэвиса, потому что впервые в своей жизни он был бы большим бойцом. Это очень интересный бой. 

Другой – это Ролли Ромеро за титул WBA. Это два боя, которые, я считаю, хотят фанаты, и это бои, которые хочет Мэнни", - цитирует советника DAZN.

В ночь на 20 июля Пакьяо провел поединок против Барриоса, который завершился вничью решением большинства судей. Марио остался чемпионом мира.

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