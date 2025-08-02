Фьюри рассказал, может ли он вернуться в бокс

Тайсон считает себя слишком старым для этого

Британский экс-боксер Тайсон Фьюри рассказал, готов ли он вернуться в этот спорт.

По словам «цыганского короля», у него нет подобных планов, ведь он считает, что уже слишком стар.

"Никогда. Я уже очень стар, посмотри на мою бороду, она вся седая.

Бокс — это спорт для молодежи", — сказал Фьюри в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик встретился с Зеленским.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!