"Сделаю все возможное": Красюк рассказал, как хочет повлиять на будущее Усика

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), заявил, что его бывший клиент должен завершить карьеру.

Красюк заявил, что будет общаться с украинцем, чтобы тот не проводил бои и боксе.

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"Я не вижу, чтобы он больше бился, по крайней мере, в боксе. Он все доказал, он больше ничего не может получить. Конечно, будут ничтожества, которые снова будут выталкивать его на ринг.

Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его уйти на пенсию", - цитирует промоутера World Boxing News.

В предыдущем бою Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

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