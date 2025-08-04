"Сделаю все возможное": Красюк рассказал, как хочет повлиять на будущее Усика
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), заявил, что его бывший клиент должен завершить карьеру.
Красюк заявил, что будет общаться с украинцем, чтобы тот не проводил бои и боксе.
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"Я не вижу, чтобы он больше бился, по крайней мере, в боксе. Он все доказал, он больше ничего не может получить. Конечно, будут ничтожества, которые снова будут выталкивать его на ринг.
Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его уйти на пенсию", - цитирует промоутера World Boxing News.
В предыдущем бою Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.
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