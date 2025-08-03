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"У всех остались смешанные эмоции": Тренер Фьюри оценил вероятность третьего боя с Усиком

Наставник британца не против увидеть еще один поединок подопечного с украинцем.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о вероятности трилогии с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Наставник британского боксера оценил предыдущие два поединка своего подопечного с украинцем и отметил, что не против, если они снова встретятся в ринге.

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"Поединки между Усиком и Фьюри были близкими, как мы видели, потому что это два замечательных бойца. Я не хочу сильно вникать в технические аспекты, но я имею в виду, что мы все видели. Мы видели работу, которую проделали Усик и Фьюри.

У всех остались смешанные эмоции от поединков Усика и Тайсона, включая меня. Если состоится еще один бой, то так тому и быть", - сказал Стюард в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Джозефа Паркера высказался про возможный бой с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик ШугарХилл Стюард

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