"У всех остались смешанные эмоции": Тренер Фьюри оценил вероятность третьего боя с Усиком
ШугарХилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о вероятности трилогии с абсолютом дивизиона Александром Усиком.
Наставник британского боксера оценил предыдущие два поединка своего подопечного с украинцем и отметил, что не против, если они снова встретятся в ринге.
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"Поединки между Усиком и Фьюри были близкими, как мы видели, потому что это два замечательных бойца. Я не хочу сильно вникать в технические аспекты, но я имею в виду, что мы все видели. Мы видели работу, которую проделали Усик и Фьюри.
У всех остались смешанные эмоции от поединков Усика и Тайсона, включая меня. Если состоится еще один бой, то так тому и быть", - сказал Стюард в комментарии Seconds Out.
Ранее промоутер Джозефа Паркера высказался про возможный бой с Александром Усиком.
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