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"Усик бы уже вступил переговоры": промоутер Паркера высказался про возможный бой с украинцем

Новозеландский боксер хочет получить шанс на титул.
Сегодня, 12:37       Автор: Митя Шитко
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в суперяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), рассказал о переговорах о возможном бое между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО) с его клиентом.

По словам Хиггинса, команда украинского боксера не выходила на контакт.

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"В последний раз, когда я разговаривал с Фрэнком Уорреном, никаких переговоров не было. Так мне сказали несколько дней назад.

Это бокс, все может произойти. На самом деле ничего нельзя исключать, но я думаю, что Усик уже вступил бы в переговоры, если бы хотел сохранить и защитить свое звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Напомним, 24 июля WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером, дав сторонам 30 дней, чтобы достичь соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

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