iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа

Представитель блогера заявил, что они всерьез собираются устроить поединок с экс-чемпионом.
Сегодня, 20:18       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Накиса Бидариан / Getty Images
Джейк Пол и Накиса Бидариан / Getty Images

Накиса Бидариан, менеджер боксирующего блогера Джейка Пола, высказался о потенциальном бое против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам представителя шоумена, они рассматривают возможность проведения этого поединка в начале следующего года.

Читай также: "Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа

"Думаю, этот бой безусловно возможен. Я рассматриваю поединок Джейка против Джошуа как такой, что вполне соответствует библейскому стилю и во многих отношениях весьма впечатляющий.

С точки зрения габаритов мы можем найти компромисс, а с точки зрения опыта Джейк очень быстро учится и растет, а Джошуа уже немного староват. Так что это может быть очень интересный бой, и мы активно обсуждаем это с Matchroom.

Думаю, мы рассмотрим возможность организации боя в начале 2026 года. Известно, что Эй Джей взял небольшой перерыв, поскольку он перенес небольшую операцию. Так что, как только он будет готов, и как только Джейк будет готов, мы сосредоточимся на этом.

Джейк хочет этого боя, и мы долго это обсуждали. Он очень уверен в себе на этом этапе своей карьеры и в своих шансах апсетнуть Энтони Джошуа", - приводит слова менеджера Sky Sports.

Ранее основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

"Времени отступать уже нет": Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа "Времени отступать уже нет": Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа
"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге "Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге
"Нас посадят за убийство": Менеджер Усика отреагировал на разговоры о бое с блогером Полом "Нас посадят за убийство": Менеджер Усика отреагировал на разговоры о бое с блогером Полом
"Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа "Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны22:58
Интер Майами намерен предложить Месси многолетний контракт
Европа22:17
Списанный вундеркинд Тоттенхэма думает о завершении карьеры
Европа21:35
Борнмут пытался продать Забарного в Тоттенхэм
Украина21:15
УПЛ: Колос обыграл Кривбасс на старте чемпионата, Рух дожал Полтаву
Формула 120:40
Ред Булл получил предупреждение за полотенце на второй практике
Бокс20:18
Менеджер Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа
Украина20:01
Новичок УПЛ в меньшинстве не удержал ничью против Руха
Киберспорт19:50
NaVi обыграли The MongolZ и пробились в полуфинал IEM Cologne 2025
Киберспорт19:40
NaVi вышли в полуфинал IEM Cologne 2025
Киберспорт19:40
Passion UA сыграют против россиян в гранд-финале CCT Season 2 Series 3
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK