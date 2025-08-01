Менеджер Пола сообщил, когда может состояться бой с Джошуа

Накиса Бидариан, менеджер боксирующего блогера Джейка Пола, высказался о потенциальном бое против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам представителя шоумена, они рассматривают возможность проведения этого поединка в начале следующего года.

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"Думаю, этот бой безусловно возможен. Я рассматриваю поединок Джейка против Джошуа как такой, что вполне соответствует библейскому стилю и во многих отношениях весьма впечатляющий.

С точки зрения габаритов мы можем найти компромисс, а с точки зрения опыта Джейк очень быстро учится и растет, а Джошуа уже немного староват. Так что это может быть очень интересный бой, и мы активно обсуждаем это с Matchroom.

Думаю, мы рассмотрим возможность организации боя в начале 2026 года. Известно, что Эй Джей взял небольшой перерыв, поскольку он перенес небольшую операцию. Так что, как только он будет готов, и как только Джейк будет готов, мы сосредоточимся на этом.

Джейк хочет этого боя, и мы долго это обсуждали. Он очень уверен в себе на этом этапе своей карьеры и в своих шансах апсетнуть Энтони Джошуа", - приводит слова менеджера Sky Sports.

Ранее основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру.

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