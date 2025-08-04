"Оставлю для своих мемуаров": Красюк высказался о причинах прекращения сотрудничества с Усиком

Промоутер отметил свою работу в результатах украинца.

Александр Красюк поделился подробностями того, почему прекратил сотрудничество с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Промоутер заявил, что навсегда останется пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона

"Я почувствовал момент. Это было правильное время, чтобы уйти. Я хотел, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом, и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона".

Красюк добавил, что больше информации расскажет в своих мемуарах.

"Я собираюсь это сделать. Но оставлю это для своих мемуаров", - приводит слова Красюка World Boxing News.

Усик и Красюк прекратили сотрудничество за месяц до боя с Даниэлем Дюбуа, в котором украинец одержал победу нокаутом в 5-м раунде.

Ранее промоутер рассказал, как хочет повлиять на будущее Усика.

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