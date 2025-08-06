"Это был режим убийцы": Красюк объяснил, почему не делал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Промоутер рассказал про свои ощущения перед боем.

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), признался, что сомневался в победе своего экс-подопечного над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

По словам промоутера, у него были плохие ощущения перед боем.

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"Должен признаться, что я не делал никаких публичных прогнозов, поскольку имел очень плохие предчувствия по поводу результата.

Но как только я увидел его глаза на экране перед началом боя, мои сомнения рассеялись. Это был режим убийцы", - сказал Красюк для World Boxing News.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

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