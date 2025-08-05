"Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом

Александра Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о потенциальном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

По его словам, это противостояние может быть выгодным в финансовом плане, но это не может быть настоящий боксерский поединок, поскольку он будет представлять серьезную опасность для ютубера.

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"Сейчас этот бой активно обсуждается. Но это не может быть боксерский поединок, поскольку это будет убийство. Даже бой в клетке не оставляет шансов молодому ютуберу. Но все решают деньги. Это событие может сгенерировать солидную сумму.

Всегда есть две стороны медали. Положительный момент заключается в том, что братья Пол привлекли внимание сотен миллионов молодых людей к боксу. С другой стороны, они неправильно поняли его истинное значение, проводя бои с завершившими карьеру ветеранами ММА и старыми легендами.

Я думаю, что как только Джейк Пол достойно победит настоящего профессионального боксера высокого уровня, он сразу же завоюет уважение боксерского сообщества", - приводит слова Красюка World Boxing News.

Отметим, также Красюк высказался о причинах прекращения сотрудничества с Усиком.

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