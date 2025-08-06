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"Еще одна угроза": Итаума рассказал о плане на бой против Уайта

Мозес настроен добыть очередную победу нокаутом.
Сегодня, 16:35       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (12-0, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против Диллиана Уайта (31-3, 21 KO).

Итаума заявил, что собирается нокаутировать своего соотечественника.

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"Мой план — нокаутировать Диллиана Уайта, потому что он просто мой следующий соперник, еще одна угроза.

С самого начала карьеры все они представляли для меня опасность, так что с Диллианом все сводится к реализации нашего плана, как всегда", - цитирует боксера The Ring.

Бой Итаума - Уайт состоится 16 августа.

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