"Еще одна угроза": Итаума рассказал о плане на бой против Уайта
Мозес настроен добыть очередную победу нокаутом.
Британский супертяжеловес Мозес Итаума (12-0, 10 KO) поделился ожиданиями от боя против Диллиана Уайта (31-3, 21 KO).
Итаума заявил, что собирается нокаутировать своего соотечественника.
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"Мой план — нокаутировать Диллиана Уайта, потому что он просто мой следующий соперник, еще одна угроза.
С самого начала карьеры все они представляли для меня опасность, так что с Диллианом все сводится к реализации нашего плана, как всегда", - цитирует боксера The Ring.
Бой Итаума - Уайт состоится 16 августа.
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