Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов

Украинец поделился мыслями перед реваншем с "Эй-Джеем"

Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBO,WBA,IBF,IBO Александр Усик высказался о взвешивании и битве взглядов перед поединком с Энтони Джошуа.

Украинец прокоментировал ожидания того, что его вес и рассказал, что он увидел в глазах своего оппонента.

"Как видите, надежды не всегда воплощаются в реальность.

В глазах Джошуа увидел себя. Свое отражение".

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Также Усик обратился к своим фанатам.

"Хочу всем сказать спасибо. С Богом", - заявил боксер.