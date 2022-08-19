Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа на битве взглядов
Украинец поделился мыслями перед реваншем с "Эй-Джеем"
Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBO,WBA,IBF,IBO Александр Усик высказался о взвешивании и битве взглядов перед поединком с Энтони Джошуа.
Украинец прокоментировал ожидания того, что его вес и рассказал, что он увидел в глазах своего оппонента.
"Как видите, надежды не всегда воплощаются в реальность.
В глазах Джошуа увидел себя. Свое отражение".
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Также Усик обратился к своим фанатам.
"Хочу всем сказать спасибо. С Богом", - заявил боксер.