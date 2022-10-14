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Глава Top Rank: Поединка Усик - Фьюри хотят оба боксера

Тодд Дю Бефф отметился интригующим заявлением.
Вчера, 22:45
Тодд Дю Бефф
Тодд Дю Бефф
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Весь боксерский мир сейчас интересует,, получим ли мы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дю Бефф поделился мыслями о возможном бое Усик - Фьюри.

По словам функционера, данного поединка жаждит и украинский боксер, и "цыганский король".

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"Думаю, ни у кого нет сомнений о бое Фьюри с Усиком. Это цель каждого. Этого поединка хотят оба боксера, фаны, это кульминационный момент для чемпиона в супертяжелом весе.

Нечего сказать нового о бое в декабре. Как я уже неоднократно повторял – мы хотели, чтобы соперником был Джошуа. Все, что могу сказать – Тайсон собирается провести поединок до конца года. Мы это услышали от него. Но проверю его соцсети и проверю, что он еще опубликует", - сказал Дю Беф.

Напомним. британец в данный момент владет поясом по версии WBC, а Александр Усик по версиям WBA, WBO, IBF, IBO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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